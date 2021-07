LeBron James n'allait pas laisser quelqu'un manquer de respect à son fils et à lui-même sur le terrain de ses premiers exploits. Ce week-end, la star des Los Angeles Lakers était au lycée St Vincent-St Mary à Akron pour assister à un tournoi de high school où Bronny et son équipe Strive for Greatness étaient engagés. C'est lors du match contre l'équipe Wildcat Select, victorieuse en prolongation face à l'équipe du rejeton du "King", qu'un bref incident s'est déroulé.

Dans les dernières minutes du match, alors que Bronny James et ses camarades étaient menés 67-62, LeBron James s'est levé de son siège pour aller interpeller le speaker de la salle et interrompre le match quelques instants. Le "King", visiblement énervé, a échangé des mots avec l'intéressé à quelques mètres de distance, avant de regagner son siège et de laisser la partie reprendre.

Quelques secondes plus tôt, le speaker avait dit que Bronny James avait obtenu une faute "parce qu'il jouait dans une salle qui portait le nom de son père". S'il y a bien quelque chose qui irrite LeBron James, c'est que l'on sous-entende que son fils bénéfice d'un quelconque favoritisme et ne mérite pas d'être considéré autrement que comme "fils de".

Bronny James, une carrière prometteuse qui prend un coup d’arrêt

Ne vous fiez pas au titre de vidéos Youtube ou d'articles sur TMZ, il n'y a pas eu de "fight" entre LeBron James et le speaker. Juste une remise en place nécessaire après un manque de respect manifeste. En terrain hostile, LeBron aurait peut-être laissé couler, mais pas à la maison, dans une salle qui a effectivement été nommée en son honneur.

C'est malheureusement le genre de situations auxquelles Bronny James doit se préparer s'il entend poursuivre une carrière professionnelle et en NBA. Son talent lui permet d'être considéré comme l'un des joueurs les plus intéressants de sa catégorie d'âge, mais il aura vraisemblablement une cible sur lui au cas où son niveau ou son attitude seraient trop éloignés de ceux de sa légende de père. C'est toujours le côté injuste d'être l'enfant d'un monstre du sport et de vouloir suivre ses pas. Aucun fils de légende - on ne parle pas de bons joueurs ou même de All-Stars - n'a réellement réussi à surmonter cet énorme obstacle de notoriété et ces attentes.

La vidéo de l'incident entre LeBron James et un speaker

