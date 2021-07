Shaq ne comprend pas que LeBron et les autres se plaignent

Tout le monde ne peut que déplorer l'avalanche de blessures chez des joueurs majeurs de la ligue autour et pendant ces playoffs NBA. LeBron James avait milité pour une reprise plus tardive de la saison et n'a pas manqué de lâcher un gros "je vous l'avais bien dit" il y a quelques jours sur les réseaux.

Le point de vue de LeBron sur le rythme trop soutenu de la saison et des matches ne fait toutefois pas l'unanimité. Shaquille O'Neal, ancien coéquipier du King à Cleveland, fait partie de ceux-là.

LeBron James, une première retraite… avec Team USA ?

“On vit dans un monde où des millions de personnes ont perdu leur emploi. Si je gagnais 200 millions de dollars, vous ne m'entendriez pas me plaindre. Je jouerais même en back to back to back to back to back.

Je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais personnellement je ne me plains pas et je ne cherche pas d'excuses. Des vrais gens se démènent au travail et tout ce que l'on doit faire en tant que joueurs c'est de s'entraîner deux heures par jour, de jouer un match le soir et de gagner beaucoup d'argent", a expliqué Shaq sur CNBC.