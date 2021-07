LeBron James, une première retraite… avec Team USA ?

C’est le retour des poids lourds. Humilié lors de la Coupe du Monde en Chine, Team USA va envoyer la grosse armada aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Kevin Durant. Damian Lillard. Jayson Tatum. Devin Booker, etc. Mais pas de LeBron James. Le King est en vacances depuis plusieurs semaines mais il vient de sortir de sa saison la plus compliquée sur le plan physique. Surtout, après une carrière aussi longue et aussi riche, le repos supplémentaire devient un luxe encore plus important.

« Vous savez, l’âge fait son effet. Le corps humain est fait pour tenir un certain nombre de temps selon le sport en question puis ensuite il décline. LeBron a pris sa décision de ne pas participer parce qu’il a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Sa contribution a été apprécié mais son temps est dépassé », notait Jerry Colangelo, le boss de Team USA.

LeBron James sort d’ailleurs son film, Space Jam 2, pendant l’été. De toute façon, comme l’explique Colangelo, il est très fortement possible que le quadruple champion NBA se soit décidé à prendre sa retraite internationale. Et ça se comprend, même s’il avouait en 2016 qu’il se sentait titillé à chaque fois qu’il regardait jouer Team USA.

Le natif d’Akron était là au moment où le programme s’est cassé la gueule, en 2004. Il était à peine majeur lors les Américains ont fini en Bronze lors des Jeux Olympiques d’Athènes. Rebelote en 2006, au Mondial, avec une troisième place très dure à encaisser. Mais James était aussi là au moment où les Etats-Unis ont repris le dessus sur la planète basket en gagnant coup sur coup le tournoi Olympique en 2008 et 2012. Il termine avec trois médailles dont deux en Or.

