Malgré les forfaits de James Harden et Chris Paul, le roster de Team USA est impressionnant.

On connaît désormais les douze joueurs qui formeront la Team USA aux Jeux Olympiques de Tokyo. Si on peut regretter que Chris Paul et James Harden aient finalement décliné, le groupe aura tout de même très fière allure. Avec notamment Kevin Durant, Devin Booker, Damian Lillard ou encore Jayson Tatum.

Rayon absences de dernières minutes, Chris Paul et James Harden ont donc déclaré forfait. CP3, annoncé dans un premier temps, a dû se dire qu’il risquait finalement de finir la saison relativement tard. Les Phoenix Suns mènent en effet 2-0 en finale de Conférence et pourront compter sur leur meneur à partir de Game 3.

A 36 ans, il a dû se dire qu’il aurait probablement besoin de repos cet été. Surtout qu’il se murmure que s’il décline sa player option sur la saison prochaine (44 millions), ce serait pour demander un contrat de 100 millions sur 3 ans. L’équipe qui accepterait sait qu’elle ne pourra pas compter sur un joueur du niveau actuel de CP3 lors de la dernière année de ce contrat. Voire les deux dernières. Autant dire qu’il a plus de chances de se vendre en garantissant qu’il ne sera pas rincé ou blessé la saison prochaine après une campagne FIBA.

Finalement, Chris Paul dit non à Team USA, Jrue Holiday le remplacera

De son côté, James Harden a été pénalisé par une blessure aux ischios durant les playoffs. Si les JO lui auraient permis de retrouver du rythme, rien ne garantit qu’il soit totalement rétabli pour la préparation. Il a sans doute dû préférer ne pas prendre de risque.

Jrue Holiday ayant remplacé Chris Paul dans la liste des 11 connus avant le forfait de James Harden, il restait donc deux spots à pourvoir. Ce sont Zach LaVine des Chicago Bulls et Jerami Grant qui viennent compléter le roster.

Un roster qui a donc certes perdu un peu de son « star power », mais qui reste malgré tout très impressionnant, malgré un relatif manque de taille du secteur intérieur.

Les 12 de Team USA

Guards : Damian Lillard, Devin Booker, Jrue Holiday, Bradley Beal, Zach LaVine

Forwards : Kevin Durant, Jayson Tatum, Draymond Green, Khris Middleton, Bam Adebayo, Kevin Love, Jerami Grant

Ils ont décliné les Jeux Olympiques

Pour blessure, pour se reposer, se concentrer sur la free agency ou pour battre les méchante avec les Looney Tunes, ces joueurs ont choisi de ne pas aller aux JO :