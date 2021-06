Les Lakers en quête d’une troisième star, pourquoi pas DeMar DeRozan ?

Après l'élimination des Los Angeles Lakers au 1er tour des playoffs, on évoquait quelques axes de travail pour Rob Pelinka durant l'intersaison. Ajouter une troisième "star" au roster pour rendre l'ensemble moins dépendant de la santé de LeBron James et Anthony Davis serait un coup de maître, mais c'est aussi la manœuvre la plus compliquée financièrement.

Selon ESPN, un joueur pourrait correspondre aux besoins des Lakers s'ils acceptent en contrepartie de perdre quelques assets pour éviter de se mettre totalement dans le rouge. L'ancien General Manager des New Jersey Nets Bobby Marks, désormais analyste sur ce média, évoque ce que représenterait un trade pour faire venir DeMar DeRozan via un sign and trade.

Les Lakers déjà prêts à faire une erreur lors de la free agency

Les Lakers enverraient Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, un 1er tour non-protégé pour 2027 et la possibilité d'échanger des premiers tours avec San Antonio. Sur le papier, le trade fonctionne. Mais pour rester sous la ligne de flotaison du salary cap, les Californiens devront renoncer à un ou plusieurs des joueurs suivants : Dennis Schröder, Alex Caruso, Talen Horton-Tucker et Andre Drummond, tous libres cet été. et susceptibles de demander bien plus d'argent que ce qu'ils touchent actuellement.

La piste DeMar DeRozan fait sens pour plusieurs raisons, même si elle semble plus sortie de l'esprit de Marks que née d'une véritable envie - pour le moment - de Rob Pelinka. DeRozan est un local, lui qui a grandi à Compton et a toujours indiqué qu'il aimerait jouer un jour à Los Angeles. Ensuite, sportivement, un joueur capable d'être aussi impactant offensivement (il sort de sa meilleure saison en attaque et en termes d'efficacité) tout en se sachant là pour épauler deux joueurs plus réputés, ça ne se refuse pas.

Les Lakers ne seront évidemment pas les seuls sur le coup. DeRozan sera un joueur très convoité durant la free agency, surtout pour des équipes avec davantage de marge de manoeuvre que les Lakers sur le plan salarial.

