DeMar DeRozan l’avoue : il se voit bien avec LeBron et AD aux Lakers

DeMar DeRozan est l'un des free agents avec le plus beau CV de cette free agency 2021. Il est à peu près acquis que l'arrière All-Star va quitter San Antonio, puisqu'il a indiqué que sa priorité à ce stade de sa carrière était de remporter un titre. Mais pour aller où ?

Plusieurs équipes ambitieuses aimeraient attirer l'ancien joueur des Raptors dans leurs filets. L'une d'entre elles présente un peu plus d'atouts que d'autres à ses yeux : les Los Angeles Lakers. De passage dans le podcast de Shannon Sharpe sur Fox Sports, DeMar DeRozan a évoqué cette possibilité, lui l'enfant de Compton, à quelques kilomètres de Los Angeles.

Des rumeurs faisaient état d'une envie de DeMar DeRozan de retrouver son ami Kyle Lowry dans une équipe cet été, possiblement les Lakers. On sait que les joueurs sont intéressés. Maintenant, reste à savoir si ajouter ces deux-là, ou même un seul d'entre eux, à l'équation est dans les plans de Rob Pelinka.

.@DeMar_DeRozan on playing for the Lakers:

“You’d love to have the opportunity to play at home, especially if they want you, why not? I think it would work [between me, LeBron & AD]. We’re smart basketball players and it’s all about coming together.” pic.twitter.com/FD8VIX4Jha

— Club Shay Shay (@ClubShayShay) July 26, 2021