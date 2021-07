Trade : Memphis et NOLA s’échangent des joueurs et des picks !

Un trade entre Memphis et New Orleans a éclairé la nuit. Les Grizzlies visaient clairement le pick n°10 de la Draft, alors que les Pelicans ont choisi la flexibilité financière.

Les hostilités sont lancées avant la Draft NBA 2021. Une Woj bomb est survenue en cours de soirée, pour annoncer un trade entre les Memphis Grizzlies et les New Orleans Pelicans !

Les Grizzlies envoient Jonas Valanciunas et le picks 17 et 51 de la Draft 2021 vers New Orleans. En contrepartie, Memphis récupère Steven Adams, Eric Bledsoe, mais aussi et surtout les picks n°10 et 40 de la Draft de cette année, avec un 1er tour 2022 protégé (qui appartenait aux Lakers) en bonus.

Traduction : Memphis a un joueur dans le viseur lors de cette Draft et ne veut pas le laisser filer. Autre traduction possible : les Pelicans voulaient se débarrasser des contrats d'Adams et de Bledsoe (qui ne s'éternisera a priori pas dans le Tennessee à en croire Chris Haynes de Yahoo) via un trade pour avoir suffisamment d'argent à offrir à Lonzo Ball. On disait le meneur sur le départ en qualité de restricted free agent, mais NOLA aura désormais de quoi s'aligner sur la plupart des offres que recevra Ball.

Lonzo Ball, encore un signe de son départ des Pelicans

Lowry en cas d'échec avec Ball ?

S'ils décidaient finalement de ne pas miser sur Lonzo Ball, les Pelicans et leur nouveau coach Willie Green pourraient être crédibles financièrement sur d'autres dossiers. A commencer par celui de Kyle Lowry, que le GM David Griffin rêve de faire venir en Louisiane pour crédibiliser le projet et convaincre Zion Williamson de s'engager sur le très long terme.

Très productif avec Memphis la saison dernière (17 points et 12.5 rebonds de moyenne), Jonas Valanciunas dispose encore d'une année de contrat et apportera sans doute davantage aux Pelicans en termes de points et de rebonds. Steven Adams, pour sa part, réussira peut-être à se relancer dans une franchise qui ne pourrait pas mieux lui convenir. On aurait d'ailleurs bien vu le Néo-Zélandais à l'époque du Grit and Grind en back up de Marc Gasol et Zach Randolph...

