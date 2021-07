Lonzo Ball, encore un signe de son départ des Pelicans…

Lonzo Ball et les New Orleans Pelicans, l'histoire semble bientôt terminée. Agent libre protégé cet été, le meneur de jeu se retrouve convoité par de nombreuses franchises. Avec la main sur ce dossier, la formation de Louisiane a la possibilité de matcher toutes les offres pour conserver le talent de 23 ans.

Sauf que visiblement, les dirigeants des Pelicans ont pris une décision : ils n'égaleront pas une proposition importante. Et sur le marché, avec les intérêts des New York Knicks, des Chicago Bulls, des Charlotte Hornets ou même des Los Angeles Lakers, un gros deal semble assuré pour Ball.

Et sans surprise, son départ des Pelicans se confirme de plus en plus. Actuellement à la recherche d'un nouveau coach, le vice-président David Griffin a discuté avec plusieurs candidats. D'après les informations du Bleacher Report, il a parlé de son projet pour l'avenir de ce groupe avec sa volonté de miser sur le duo Nickeil Alexander-Walker et Kira Lewis à l'extérieur.

Ainsi, les deux jeunes sont attendus comme titulaires pour la saison prochaine dans l'esprit de Griffin. Autant dire qu'il n'a donc pas l'intention de retenir Lonzo Ball... Une aubaine en perspective pour certaines équipes ?

Les Pelicans vont faire une erreur avec Lonzo Ball