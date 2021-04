Les Pelicans vont faire une erreur avec Lonzo Ball

Les New Orleans Pelicans ont tenté, en vain, de se débarrasser de Lonzo Ball à l’approche de la deadline en mars dernier. Les Los Angeles Clippers, les Chicago Bulls, les Denver Nuggets ou encore les Atlanta Hawks ont manifesté un intérêt pour le deuxième choix de la draft 2017. Mais aucune franchise n’a vraiment formulé une offre suffisamment intéressante pour pousser les dirigeants à s’en séparer.

Mais c’est apparemment toujours le plan des Pelicans. Selon NBC Talk, ils seraient ouverts à l’idée d’échanger leur jeune meneur. En réalité, il semble même qu’ils soient déterminés à le lâcher. Selon ESPN, Zo pourrait être rendu disponible via un sign-and-trade dès qu’il sera free agent cet été.

Reste à savoir si les Pelicans trouveront un package qui leur correspond. Mais vu sa situation contractuelle, les équipes prêtes à faire venir Lonzo Ball seront en position de force. Du moins si elles ont de l’espace sous le Cap. Elles peuvent juste lui faire signer un contrat autour des 20 millions de dollars annuels. Il paraît peu probable que le management de New Orleans s’aligne sur cette proposition.

La somme est élevée, c’est sûr. Mais Ball est un joueur atypique et intéressant. Avant sa blessure, il compilait plus de 14 points et 5 passes de moyenne tout en ayant de bons pourcentages. Et en s’affirmant comme le meilleur défenseur de son équipe. Les Pelicans ont d’ailleurs besoin de lui. Il a développé une connexion très intéressante avec Zion Williamson. Il peut aussi jouer sans le ballon, ce qui est pratique au côté de ses deux coéquipiers All-Stars (Zion et Brandon Ingram).

Son adresse est primordiale pour une formation qui manque de shooteurs. Sa défense encore plus. C’est à se demander pourquoi les Pelicans ne lui font pas un peu plus confiance. Mais tant mieux pour la franchise qui le récupérera.

