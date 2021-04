Lonzo Ball, une grosse bagarre à deux équipes cet été ?

Quel avenir pour Lonzo Ball ? Lors de la deadline des trades, le meneur des New Orleans Pelicans a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Agent libre protégé au terme de la saison, le jeune talent de 23 ans n'a pas finalement pas bougé.

Pour autant, rien ne dit que les Pelicans vont le conserver. Publiquement, les dirigeants de New Orleans ont affiché l'envie d'un avenir commun. Mais tout va dépendre du contrat réclamé par le natif de Los Angeles. Et aussi des propositions de ses prétendants.

Et d'après les informations du journaliste du New York Post Marc Berman, il pourrait y avoir une belle bagarre entre les New York Knicks et les Chicago Bulls pour Ball. Par contre, il faut noter que les Bulls avaient été bien plus agressifs pour tenter de récupérer l'ex-joueur des Lakers en mars dernier.

Dans tous les cas, avec la possibilité de s'aligner, les Pelicans auront la main sur ce dossier. Avec ses progrès cette saison, Lonzo Ball risque de représenter un cas épineux pour sa direction. Il va falloir prendre la meilleure décision possible pour entourer Zion Williamson et Brandon Ingram. Il s'agit donc d'un dossier à suivre avec attention.

Pourquoi Lonzo Ball représente un dilemme pour les Pelicans