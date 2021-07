Les New Orleans Pelicans ne veulent pas garder Lonzo Ball à n’importe quel prix.

Les New Orleans Pelicans aiment bien Lonzo Ball. Mais pas au point de lui filer un gros contrat…

Lonzo Ball sera restricted free agent pendant l’intersaison. Ce qui signifie qu’il pourra signer l’offre d’une équipe et que les New Orleans Pelicans pourront s’aligner sur cette offre.

Mais selon Shams Charania, les Pels ne seraient pas disposés à lui donner un gros contrat cet été.

« New Orleans ne devrait pas s’aligner sur une offer sheet conséquente pour Ball, disent des sources. Ball, 23 ans, est parmi les meilleurs meneurs de la free agency. Les Bulls et les Clippers sont parmi les équipes intéressées par lui, selon des sources », écrit l’insider de The Athletic.

Pour rappel, beaucoup d’équipes avaient tenté de le récupérer le soir de la deadline des transferts. Mais New Orleans, après avoir hésité, avait finalement choisi de le conserver. La position du front-office a-t-elle évolué ?

Lonzo Ball, New York Knicks, intérêt mutuel ?

En tout cas, les Chicago Bulls et les Los Angeles Clippers ne sont pas les seules teams intéressées.

Il se murmurait ainsi qu’il existe un intérêt mutuel des New York Knicks. La franchise new-yorkaise se positionnera de toute façon sur tous les dossiers concernant les gros meneurs. Il se disait aussi que LaVar Ball, qui connaît bien Leon Rose (ses fils étaient représentés par l’agence où Rose bossait, CAA), aimerait bien voir son fils à NY.

Bref, beaucoup de rumeurs entourent Lonzo Ball. Plusieurs équipes tenteront de lui faire signer une offer sheet. Et on a l’impression que les New Orleans Pelicans ne comptent pas le retenir.

De son côté, le joueur assurait que rester à NOLA était son choix privilégié. Et c’est vrai que la complicité qui s’était développée avec Zion Williamson commençait à devenir intéressante.

Pas suffisant visiblement pour qu’on le retienne à n’importe quel prix. Affaire à suivre, donc.

