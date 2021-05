Lonzo Ball donne déjà sa préférence avant la Free Agency

La saison est terminée pour les New Orleans Pelicans, qui n’ont pas su accrocher les playoffs ni même le play in. Les regards sont donc déjà tournés vers le prochain exercice, ou plutôt l’intersaison. La franchise espère bien se mêler dans la course au top-8 à l’Ouest et pour ça, elle devra repenser une partie de son effectif. Avec notamment le dossier Lonzo Ball à gérer.

Le joueur de 23 ans sort de sa meilleure saison chez les pros. Il a disputé 53 rencontres pour 14,6 points (record) à 41% de réussite (record), quasiment 38% à trois-points (record) et 78% sur la ligne des lancers (… record). Tout en prenant presque 5 rebonds et en lâchant presque 6 passes chaque soir. Il a évolué dans un registre différent – moins playmaker, plus shooteur – qui confirme que le garçon est vraiment polyvalent et susceptible de s’intégrer dans de nombreux systèmes.

Du coup, il en devient très convoité. Plusieurs franchises ont essayé de le récupérer le soir de la deadline. Les Pelicans ont hésité mais l’ont finalement conservé. Toutes ces équipes reviendront peut-être à la charge lors de la Free Agency. Parce que le deuxième choix de la draft 2017 sera libre sur le marché. Enfin presque. En effet, le management de NO peut faire le choix de s’aligner sur n’importe quelle offre.

Les rumeurs évoquaient un montant possible autour des 20 millions la saison pour Lonzo Ball. Une somme qui refroidirait tout de même les Pels. Il y aura un choix à faire. Le meneur a lui annoncé sa préférence.

« J’adorerai rester. J’ai noué des liens avec mes coaches et mes coéquipiers. Ça ne me gênerait pas du tout de rester à New Orleans », confie l’intéressé.

Il ne va évidemment pas dire le contraire. Mais il est vrai que Ball et Zion Williamson paraissent vraiment complices sur le terrain. Et il serait intéressant qu’ils continuent à évoluer et à grandir ensemble. Les New York Knicks, les Chicago Bulls ou encore les Atlanta Hawks pourraient tenter de le faire venir cet été.

