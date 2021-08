Carmelo Anthony, un intérêt mutuel avec les Lakers ?

Les Los Angeles ont réalisé un mouvement majeur avec le trade pour Russell Westbrook. Et désormais, il va falloir entourer le Big Three composé par le meneur, LeBron James et Anthony Davis. Pour cela, les Angelenos pensent à Carmelo Anthony !

En effet, pour renforcer son effectif, la franchise californienne a besoin de joueurs adroits à longue distance. La saison dernière, le vétéran de 37 ans tournait à 40,9% à trois points avec quasiment 5 tentatives par matches aux Portland Trail Blazers.

Selon le journaliste d'ESPN Jordan Schultz, les Lakers sont même très intéressés par son profil. Et de son côté, Melo semble aussi ouvert à cette hypothèse. On le sait, l'ancien des New York Knicks dispose d'une relation forte avec James.

Le King a milité, à plusieurs reprises, pour une arrivée de son ami à Los Angeles. Avec les besoins des Californiens et aussi le retour à un bon niveau de Carmelo Anthony, cette piste paraît crédible et intéressante.

Pour Rob Pelinka, il s'agit en tout cas d'une opportunité intéressante. Particulièrement limité sur le plan financier, le patron des Lakers va devoir réaliser des coups pour le minimum afin de compléter son effectif.

« Brisé », « honteux », Carmelo Anthony en a ch** avant son retour en grâce