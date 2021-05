« Brisé », « honteux », Carmelo Anthony en a ch** avant son retour en grâce

Dieu merci, Carmelo Anthony n'a pas arrêté sa carrière lorsque son moral et sa cote étaient au plus bas. On aurait été privés de l'émotion transmise par Melo cette saison avec Portland, à chaque étage franchi dans le classement des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. "Melo" est toujours un joueur précieux pour les Blazers et il participe activement à la campagne pour qualifier directement la franchise pour les playoffs.

Il n'y a pas si longtemps, après ses passages décevants, puis désastreux à Oklahoma City et Houston, le meilleur marqueur de l'histoire de Team USA n'avait qu'une envie : se cacher et ne plus apparaître en public. Après la victoire de Portland contre les Lakers de son ami LeBron James vendredi, Carmelo Anthony s'en est ému auprès de Royce Young d'ESPN.

"J'avais honte. Je ne voulais même pas aller aux tournois de mon fils pour éviter les questions. Voilà à quel point j'avais honte. Tu as beau savoir quel joueur tu as été, avoir passé 16 ans au plus haut niveau, on te retire tout ça. Personne ne se souvient de ça, mais ça a été un énorme coup pour mon ego. Je disais à mon fils et à ma femme d'aller aux matches sans moi parce que je n'étais pas capable de gérer ça. A ce moment-là, j'étais brisé".

LeBron s'enflamme pour Kiyan Anthony, le fils de Melo

C'est pourtant en partie grâce à son fils et à ses coéquipiers en AAU, dont il s'est rapproché au fil des mois pour leur prodiguer des conseils, que Carmelo Anthony a continué. Les gamins l'ont incité à ne pas arrêter et à tout faire pour retrouver un spot en NBA.

C'est ce qu'il a fait grâce à la confiance placée en lui par les Blazers. Cette saison, Carmelo Anthony tourne à 13.5 points de moyenne et est devenu le 10e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA.

Carmelo Anthony est dans le top 10 all-time, jusqu'où peut-il grimper ?