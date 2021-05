Carmelo Anthony est dans le top 10 all-time, jusqu’où peut-il grimper ?

On n'arrête plus Carmelo Anthony ! Melo a démarré la saison comme 16e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Il aurait pu ne plus jamais marquer le moindre point et tout de même laisser une belle empreinte après son départ. Sauf que le garçon a complètement relancé sa carrière depuis qu'il est à Portland et est bien décidé à éjecter des glorieux anciens des places les plus enviables de ce panthéon du scoring.

Grâce à ses 14 points face à Atlanta lundi et après un peu plus de 5 mois de saison, Carmelo Anthony a doublé... 6 joueurs de ce classement pour pointer aujourd'hui au 10e rang all-time. Elvin Hayes, 10e il y a encore quelques heures, est la dernière "victime" en date de l'ancien ailier de Syracuse.

Melo affiche 27 318 points en 18 saisons et à 36 ans. Ce qui lui a progressivement permis de dépasser des légendes du jeu ces derniers mois. Tim Duncan (15e), Dominique Wilkins (14e), Oscar Robertson (13e), Hakeem Olajuwon (12e) et donc Elvin Hayes (11e), ont tous vu Carmelo Anthony, que l'on croyait fini pour le très haut niveau après ses expériences malheureuses à Oklahoma City et Houston, les doubler.

Jusqu'où le n°2 de la Draft 2003 va-t-il bien pouvoir grimper ? Pour cette saison, il ne reste que 7 matches à disputer en saison régulière pour Carmelo Anthony et les Blazers. Il ne lui manque que 91 points pour franchir un échelon supplémentaire et dépasser Moses Malone, 9e.

En tournant à 13 points de moyenne sur ces 7 dernières rencontres, Melo parviendra à s'emparer de cette 9e place. Il lui faudra cravacher, en revanche, pour espérer rattraper Shaquille O'Neal, 8e, avant la fin de sa carrière. Depuis qu'il est à Portland, l'ex-star des Knicks tourne à 876 points par saison. Shaq est à 1 378 points devant. Si Carmelo Anthony tient deux saisons à ce rythme, rien ne lui interdit d'y croire.

Après la défaite contre les Hawks, Terry Stotts, Damian Lillard et les membres du vestiaire ont tenu à offrir le ballon à leur coéquipier et à lui rendre hommage. Il a également fait un petit speech.

"Quelle qu'en soit la raison, je me suis retrouvé en dehors de cette ligue, mais je suis de retour. J'ai persévéré et suis resté fidèle à moi-même. Je suis dans le top 10, c'est un grand moment", a reconnu Melo dans le vestiaire, très applaudi par ses coéquipiers.

