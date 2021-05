Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Pistons : 119-112

Pacers @ Wizards : 141-154

Warriors @ Pelicans : 123-108

Blazers @ Hawks : 114-123

Sixers @ Bulls : 106-94

Knicks @ Grizzlies : 118-104

Spurs @ Jazz : 99-110

Nuggets @ Lakers : 89-93

Melo 10e scoreur all-time !

- Les Blazers restaient sur 4 victoires de suite et n'ont pu prolonger leur belle série sur le parquet d'Atlanta. En revanche, ce sera une nuit inoubliable pour Carmelo Anthony (14 pts), entré dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. "Melo" affiche désormais 27 418 points et relègue Elvin Hayes au 11e rang.

Melo drops 14 PTS en route to moving into 10th on the all-time scoring list! 🙌 pic.twitter.com/DkKjMJJAl9 — NBA (@NBA) May 4, 2021

Sur le terrain, c'était plutôt la soirée de Danilo Gallinari, intenable à 3 points et auteur de 28 points pour mener les Hawks à la victoire et préserver les chances de retour sur New York avant la fin de la saison régulière.

Derrick Rose a bien fêté les 10 ans de son titre de MVP

- New York, justement, ne faiblit pas. Les Knicks sont allés l'emporter à Memphis. Le jour des 10 ans du titre de MVP de Derrick Rose, qui reste le plus jeune de l'histoire, l'intéressé a marqué le coup avec une prestation de haut vol en sortie de banc : 25 points à 11/15.

"Je suis simplement heureux d'être encore là et d'être un joueur décent 10 ans après", s'est réjoui Rose.

Westbrook fait encore du sale et de l'historique



- Russell Westbrook est un grand malade, épisode 3657. Le meneur des Washington Wizards a claqué un triple-double contre les Pacers - ça on y est habitués - pour mener son équipe jusqu'à la victoire et se rapprocher d'Indiana au classement. C'est le volume d'activité qui est à vrai dire assez effrayant.

Avec 14 points, 21 rebonds et 24 passes, Westbrook a sorti le troisième match de l'histoire de la NBA avec au moins 20 rebonds et 20 passes. Les détenteurs des deux autres ? Wilt Chamberlain et... lui-même. Westbook a égalé au passage le record de passes pour un joueur de Washington, désormais co-détenu avec Kevin Porter.

Les Lakers tapent Denver, Davis a pris ses responsabilités

- On ne donnait pas cher de leur peau, mais les Lakers ont sorti les tripes pour vaincre Denver, sans LeBron James, ni Dennis Schröder.

A défaut de produire comme il sait le faire pour l'instant, Anthony Davis a été clutch défensivement en empêchant Facundo Campazzo de ramener les Nuggets à un petit point dans les derniers instants sur ce contre. Juste avant, il avait marqué sur un floater par-dessus Nikola Jokic et a fini avec 25 points et 7 rebonds.

- Andre Drummond a pris 0 rebond en 22 minutes, ce qui ne lui était plus arrivé depuis sa saison rookie. On sait que ça ne fait pas tout, mais quand même...

- C'est quasiment fait pour Golden State et le play-in tournament. Les Warriors sont allés l'emporter sur le terrain des Pelicans, qui espéraient réduire l'écart entre eux en cas de victoire. Grâce aux 41 points de Stephen Curry et au triple-double de Draymond Green (10 points, 15 passes et 13 rebonds), les Californiens passent même 8e.

Another 40+ point outing for Steph! 41 PTS | 8 3PM | 8 AST pic.twitter.com/9urFYBIDia — NBA (@NBA) May 4, 2021

LeBron James et Dennis Schröder out, les galères des Lakers continuent

Le chassé-croisé Utah-Phoenix continue, Gobert gourmand

- Le Jazz a repris la première place à Phoenix en attendant le prochain match des Suns, qui restent en contrôle. Utah a dominé San Antonio à domicile, notamment parce que Rudy Gobert (24 pts, 15 rbds, 3 ctres, 2 stls) et Bojan Bogdanovic (25 pts) ont festoyé dans leurs registres respectifs.

- Même s'il a stigmatisé le faible apport de son banc de touche, Doc Rivers peut se frotter les mains. Les Sixers ont décroché un 5e succès consécutif en dominant nettement Chicago. Tobias Harris (21 pts) et Seth Curry (20 pts) ont fait le boulot pour permettre à Philadelphie de continuer à devancer Brooklyn en tête de la Conférence Est.

- Le match des cancres entre Orlando et Detroit a tourné à l'avantage du Magic. C'était le soir de Mo Bamba, qui a battu son record de points et de rebonds pour l'occasion avec 22 points et 15 rebonds.

Dans le camp d'en face, Killian Hayes (7 pts, 7 pds, 2 stls) et Sekou Doumbouya (6 pts, 6 rbds, 2 pds) étaient tous les deux titulaires, mais on a surtout vu le rookie Saddiq Bey (26 pts).