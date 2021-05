LeBron James et Dennis Schröder out, les galères des Lakers continuent

La situation est vraiment compliquée côté Los Angeles Lakers. Mal en point au classement, pénalisés par un manque de vécu commun et par les conditions physiques de LeBron James et Anthony Davis, ils vont devoir faire sans Dennis Schröder pendant plusieurs matches. Et sans LBJ pour au moins une rencontre.

La raison ? Les fameux protocoles « santé et sécurité » mis en place par la NBA pour juguler le Covid dans la ligue. Selon Shams Charania, il devrait manquer de 10 à 14 jours. Etant donné que le dernier match des Lakers se déroulera le 16 mai à La Nouvelle-Orléans, il se pourrait donc qu’il ne rejoue plus de la saison régulière.

Lakers guard Dennis Schroder is expected to miss 10-to-14 days due to health and safety protocols, sources tell me and @billoram . Schroder entered protocols on Sunday.

C’est sa deuxième absence pour cette raison. Il avait manqué quatre rencontres en février. Il avait assuré ne pas avoir été testé positif, et avait fortement critiqué la ligue. « Quelqu’un dans (sa) maison » n’avait pas respecté le protocole de cracking des cas contacts.

Quoi qu’il en soit, c’est une très mauvaise nouvelle pour les Los Angeles Lakers.

LeBron James toujours blessé, les Lakers en situation critique ?

D’autant plus que LeBron James ne jouera pas ce soir, face aux Denver Nuggets. Alors qu’il était revenu face aux Kings après 20 matches manqués à cause d’une blessure à la cheville, la star des Lakers n’est visiblement pas remise.

Hier, il a été sorti au milieu du quatrième quart-temps face aux Raptors, sa cheville le faisant trop souffrir. Alors que LA entre dans le money time de sa saison, il aurait visiblement été décidé qu’il ne jouera pas ce soir afin de reposer son articulation. C’est ce qu’Adrian Wojnarowski et Ramona Shelburne, d’ESPN, viennent de relater :

Reporting with @RamonaShelburne: Lakers star LeBron James is expected to sit out vs. Denver tonight to rest his right ankle, sources tell ESPN. James re-aggravated the ankle in the fourth quarter of Sunday’s loss to Toronto. Lakers have lost 6 of 7 games.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 3, 2021