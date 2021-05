LeBron James toujours blessé, les Lakers en situation critique ?

Sale soirée pour les Los Angeles Lakers. Non seulement ils ont continué à s’enfoncer dans le classement, mais LeBron James a dû quitter la rencontre avant son terme, toujours gêné par sa cheville.

Absent depuis 20 matches à cause d’une blessure à la cheville, LBJ était attendu impatiemment par les fans des Lakers. Pour son retour, le match face aux Kings avait logiquement été compliqué. A titre personnel (16 points, un manque de rythme légitime) et à titre collectif, LA ayant laissé filer un avantage de 10 points dans le dernier quart.

Et la situation ne s’est pas améliorée cette nuit face aux Toronto Raptors (défaite 114-121). Loin de là. Au milieu du 4ème quart-temps, LeBron James a dû retourner au vestiaire. Il n’en est pas ressorti. La faute à une cheville toujours douloureuse.

« Les deux derniers matches, à la mi-temps, après la pause, c’est devenu un peu douloureux », a-t-il brièvement expliqué après la rencontre.

LeBron James de nouveau absent, direction le play-in ?

S’il a tenu à se montrer rassurant, l’inquiétude est légitime. LeBron James n’est clairement pas à 100%. On ne sait pas encore s’il va devoir manquer quelques matches (voire plus ?) ou s’il va pouvoir rejouer. Ni combien de temps il lui faudra pour retrouver son niveau et le rythme.

Or, du temps, les Los Angeles Lakers n’en ont pas tant que ça. Ils ont désormais le même bilan (36-28) que les Dallas Mavericks et les Portland Trail Blazers. Et l’équipe parmi les trois qui terminera derrière les deux autres finira 7ème de la conférence Ouest et devra jouer le tournoi play-in.

Avec 3 victoires seulement sur les 10 dernières rencontres (1 sur les 7 dernières...), Los Angeles est clairement dans une moins bonne dynamique que ses rivaux (6-4 pour Dallas et 5-5 pour Portland qui a gagné ses 4 derniers matches). Et ce n’est pas qu’une question de chiffres, ce que l’on voit sur le parquet n’a pas de quoi rassurer, malgré les retours de LeBron James et Anthony Davis.

Pour le 1er match de LBJ, les Lakers ont subi une défaite honteuse face à des Kings plus ou moins privés de leurs trois joueurs majeurs. De’Aaron Fox et Harrison Barnes étaient absents, et Buddy Hield (1/11 au tir pour 2 pts) pas vraiment là. Comme LA.

Contre les Raptors, privés de VanVleet, Trent Jr et Anunoby, les Lakers eux aussi n’étaient à nouveau pas vraiment là. Par instant du moins. Au début, ils ont donné l’impression d’enfin lancer leur fin de saison, en menant rapidement de 12 points. Mais leur avance s’est effondrée en même temps que leur intensité. Les Raptors ont même pris jusqu’à 21 points d’avance sans que LA ne donne l’impression d’être concerné.

Même si la 2ème mi-temps a été bien meilleure, la prestation globale est problématique. Les Lakers sont allés chercher le titre NBA 2020 en se basant sur leurs deux stars, une défense impressionnante et une belle alchimie collective. Autant dire que le match d’hier, pas plus que les précédents, n’a pas de quoi rassurer sur ces aspects fondamentaux.

Pas de défense, pas d’alchimie : pas de titre ?

Cette défense si importante dans la conquête du titre était totalement absente et les joueurs ont paru la plupart du temps très passifs. Comme une équipe qui n’aurait plus grand-chose à joueur en cette fin de saison…

LeBron James, obligé de sortir, n’est donc clairement pas à 100%. Or, Anthony Davis a bien du mal à redevenir le joueur monstrueux qu’il était il y a encore quelques mois. Cette nuit, il n’a mis que 12 points à 5 sur 16. Pas illogique, pour un joueur fragile revenu il y a une dizaine de jours. Mais sans défense et avec un LBJ diminué, son équipe a besoin de lui pour la porter.

Surtout qu’elle ne peut pas non plus compter pour le moment sur un collectif fluide. Là, encore, rien de surprenant. Andre Drummond est arrivé il y a un gros mois et, avec leurs blessures, il n’a pas eu le temps de développer une alchimie avec les deux stars, et donc de s’intégrer pleinement.

Et comme s’il n’y avait pas assez de problème, Dennis Schröder est stoppé par le protocole Covid de la NBA. On ne sait pas si celui qui expliquait la semaine dernière qu’il hésitait à se faire vacciner est un faux positif ou s’il est cas contact, voire positif. Mais suivant le cas, il pourrait manquer un match ou bien la fin de la saison. Pas évident dans ces conditions de développer un jeu collectif fluide…

Bref, la situation n’est clairement pas reluisante et pourrait même devenir inquiétante. L’équipe a besoin de temps et elle n’en a pas. Il lui reste 8 matches pour renverser la tendance. Et le calendrier est costaud. Leurs 5 prochains adversaires ? Nuggets, Clippers, Blazers, Suns, Knicks... Des matches compliqués, mais qu'ils devront utiliser pour avoir du vécu commun et développer un minimum d’alchimie.

Pour cela, il faudra que la cheville de LeBron James tienne le choc, qu’il puisse jouer avec Drummond et AD, même sans être à 100%. Si c’est le cas, les Lakers pourront éviter le play-in ou, au pire, devraient le franchir. D’autant qu’on imagine qu’ils afficheront une intensité défensive qui leur fait défaut récemment.

Pour la suite en revanche, pour le titre, les simples présences de LeBron et Davis ne suffiront pas. Il faudra qu’ils soient à leur meilleur niveau, ou presque. Ce qui n’est bien évidemment pas impossible, bien sûr. Mais la nuit dernière n’a apporté aucun élément pour se rassurer…

