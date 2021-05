LeBron James n’a jamais ressenti un tel stress dans sa carrière…

LeBron James a réalisé son grand retour avec les Los Angeles Lakers. Avec une absence de six semaines (20 matches), l'ailier était présent sur le parquet face aux Sacramento Kings (106-110). Un retour perdant pour le King, qui a d'ailleurs raté le tir de la victoire.

Pour autant, ce come-back représente une bonne nouvelle pour les Angelenos. Déjà, en 32 minutes, l'ancien des Cleveland Cavaliers a été plutôt performant : 16 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Ainsi, il va pouvoir aider les Lakers à se maintenir dans le Top 5 à l'Ouest.

Mais surtout, LBJ va pouvoir monter en puissance avant les Playoffs. Et visiblement, cette longue période sans jouer a été stressante pour le natif d'Akron.

"Pour mon premier match en six semaines, je me suis senti ok. A l'exception de la victoire ratée, je me suis donc senti bien. Concernant ma cheville, elle était un peu tendue à des moments. Je pense que ça va s'améliorer au fil des matches. C'est un bon début.

Je suis dans l'urgence pour revenir depuis ma blessure, je suis comme ça. Les gars peuvent témoigner du temps que j'ai passé en rééducation pour revenir. Pendant les six dernières semaines, je n'ai fait que ça. Je savais que je n'allais pas revenir à 100%, c'est impossible.

Honnêtement, c'était horrible. J'étais plus stressé que je ne l'ai jamais été. Sentir que tu ne peux pas réaliser la moindre différence, c'est une situation stressante. Je suis heureux de jouer désormais", a confié LeBron James face à la presse.