Les résultats de la nuit en NBA, celle de LeBron James

Hawks @ Sixers : 104-126

Spurs @ Celtics : 140-143

Wizards @ Cavaliers : 122-93

Trail Blazers @ Nets : 128-109

Magic @ Grizzlies : 75-92

Bucks @ Bulls : 108-98

Jazz @ Suns : 100-121

Kings @ Lakers : 110-106

Les Kings gâchent le retour de LeBron James !

- A l'infirmerie depuis plusieurs semaines, LeBron James était en tenue la nuit dernière. Et pourtant, les Los Angeles Lakers ont perdu face aux Sacramento Kings (106-110). Pour son retour, James a compilé 16 points, 8 rebonds et 7 passes décisives en 32 minutes.

Pour l'accompagner, Anthony Davis a sorti un double-double (22 points, 11 rebonds). Mais les Kings ont donc créé la sensation ! Si le duo Tyrese Haliburton (23 points) - Richaun Holmes (22 points) a fait des différences, le collectif de Sacramento a été à la hauteur avec 7 joueurs à 10 points ou plus.

Même brouillons, les Lakers ont tout de même eu l'opportunité de remporter cette partie. James a ainsi eu le tir de la gagne... mais a raté. Un retour perdant donc pour LeBron James, mais qui devrait parvenir à réveiller son équipe.

LeBron couldn’t make the potential game-winning 3. Kings win. pic.twitter.com/3I0yprVCNQ — Bleacher Report (@BleacherReport) May 1, 2021

LeBron va revenir avec un nouveau tatouage pour inspirer la crainte

Jayson Tatum et les Celtics ont renversé les Spurs !

- Menés de 32 points, les Boston Celtics ont probablement pensé qu'ils allaient perdre ce match... Et pourtant, ils ont réussi à renverser les San Antonio Spurs (143-140) en prolongation. Pour réaliser cet incroyable come-back, les Celtics ont pu compter sur un Jayson Tatum exceptionnel.

Auteur de 60 points (record en carrière), Tatum a planté 21 points dans le 4ème quart-temps, puis 10 en prolongation pour permettre aux siens de l'emporter. Les Texans avaient encore 31 points d'avance dans le troisième quart-temps, grâce aux performances de DeMar DeRozan (30 points) ou encore Dejounte Murray (24 points).

Mais le réveil des Celtics a donc été terrible ! A noter que malgré sa maladresse (5/24 aux tirs), Jaylen Brown (17 points) a tenté d'épauler Tatum avec notamment un panier primé important en OT.

Tatum with a CLUTCH three 🔥 pic.twitter.com/58jTMJHw8U — Bleacher Report (@BleacherReport) May 1, 2021

Les Suns reviennent sur le Jazz

- Dans un choc entre les deux meilleures équipes de l'Ouest, les Phoenix Suns ont dominé le Utah Jazz (121-100). Comme toujours, la franchise de l'Arizona a été portée par le duo Devin Booker (31 points) - Chris Paul (12 points et 9 passes décisives).

Malheureusement pour le spectacle, il n'y a pas vraiment eu match. Les Suns ont rapidement pris le large en l'absence de Donovan Mitchell et de Mike Conley. Rudy Gobert (8 points, 10 rebonds) a d'ailleurs rapidement été mis au frigo.

En tout cas, avec ce succès, Phoenix affiche désormais le même bilan que le Jazz. La lutte pour la première place s'annonce intense sur cette fin de saison régulière.

Les Trail Blazers font chuter les Nets

- Pour éviter de disputer un play-in et se qualifier immédiatement en Playoffs, les Portland Trail Blazers doivent réaliser une série positive. Et la nuit dernière, la franchise de l'Oregon a pris le meilleur sur les Brooklyn Nets (128-109).

Sans James Harden et Kevin Durant, Kyrie Irving (28 points) a tenté de maintenir son équipe dans le coup. Mais le meneur était un peu trop seul... En face, Damian Lillard (32 points), sans être à 100%, a tout donné et a aussi pu compter sur le double-double de Jusuf Nurkic (23 points, 11 rebonds). Un troisième succès de suite pour Portland.

Westbrook encore en TD, les Wizards creusent le trou...

- Lancés dans une belle remontée, les Washington Wizards l'ont encore emporté face aux Cleveland Cavaliers (122-93). Une victoire facile pour la franchise de DC, qui n'a pas eu besoin de forcer. Comme à son habitude ces dernières semaines, Russell Westbrook a tourné en triple-double (15 points, 12 rebonds et 11 passes décisives).

Limité à 26 minutes de jeu grâce à l'avance de son équipe, Bradley Beal a été plutôt sage (19 points). Pour les Cavs, Collin Sexton (22 points) a été le seul à surnager dans un match plié dans le 3ème quart-temps.

Russell Westbrook ne fait pas des triple-doubles pour rien, la preuve

- Et dans la course au play-in, Washington creuse le trou avec la défaite des Chicago Bulls ! Car dans le même temps, les Bulls ont été battus par les Milwaukee Bucks (98-108). Même sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont été solides collectivement, avec notamment Khris Middleton (22 points) et Brook Lopez (22 points) à la hauteur.

Pour Chicago, Nikola Vucevic (17 points) a beaucoup tenté, mais a aussi beaucoup raté (7/27 aux tirs). En l'absence de Zach LaVine, cette formation manque cruellement d'inspiration. Et désormais, les Bulls comptent trois victoires de retard sur les Wizards pour la 11ème place.

Les Sixers trop fort pour les Hawks

- Sans vraiment donner l'impression de forcer, les Philadelphia Sixers ont dominé les Atlanta Hawks (126-104). Le trio des 76ers, Ben Simmons, Joel Embiid, Tobias Harris, malgré un temps de jeu limité, a rapidement fait le boulot avec 54 points au total (18 chacun).

Puis en sortie de banc, Dwight Howard (19 points, 11 rebonds) a fait très mal à son ancienne équipe. Malgré l'excellent retour de Trae Young (32 points), les Hawks ont craqué dans le 3ème quart-temps et n'ont pas réussi à rivaliser.

Les Grizzlies ont asphyxié le Magic !

- Il ne s'agit pas d'une blague, les Memphis Grizzlies ont battu l'Orlando Magic (92-75). Un "petit" score tout de même assez rare en NBA ! Alors que Dillon Brooks (20 points) a fait la différence, en compagnie de Jonas Valanciunas (14 points et 15 rebonds), le Magic n'a jamais trouvé la clé.

Même limité offensivement, Orlando était toujours dans le coup à la pause... avant de craquer dans le 3ème quart-temps (15-36). Cole Anthony (15 points) et Mo Bamba (15 points) n'ont pas été suffisants...