Russell Westbrook fait déjà l’histoire de la NBA avec ses triples-doubles

Avec 9 victoires sur les 10 derniers matches, les Washington Wizards réalisent une superbe fin de saison. Sur cette période, Russell Westbrook multiplie les grosses performances et notamment les triple-doubles. Sur le mois d'avril, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder a notamment effectué 13 matches en triple-double.

Notamment la nuit dernière face aux Los Angeles Lakers (116-107) avec 18 points, 14 passes décisives et 14 rebonds. Désormais, Westbrook (175) se rapproche sérieusement du record d'Oscar Robertson (181) sur les triple-doubles.

Et dans l'histoire, le meneur de 32 ans est d'ores et déjà le joueur le plus victorieux en triple-double. Avec 132 victoires, il devance logiquement Robertson (131), mais aussi Magic Johnson (108). Le symbole de l'impact des performances de Westbrook sur les résultats de ses équipes.

Sur cette fin de saison régulière, Washington a encore 10 matches à disputer. Autant dire qu'avec sa forme du moment, Russell Westbrook a vraiment l'opportunité de s'adjuger le record de Robertson.

Et au passage, il va faire son maximum pour qualifier les Wizards en play-in. Actuellement 10ème de la Conférence Est, la franchise de DC compte désormais 2 victoires d'avance sur les Chicago Bulls, 11èmes. Une belle remontée au classement pour Washington après un début de saison très difficile...

