Quand Russell Westbrook félicite Russell Westbrook après un record

22 points, 13 rebonds, 14 passes décisives. Encore un match terminé en triple-double pour Russell Westbrook, même si les Washington Wizards ont perdu contre les San Antonio Spurs (143-146), mettant ainsi fin à une série de huit victoires consécutives. Malgré ses exploits répétés soir après soir, les détracteurs du meneur All-Star préfèrent souligner ses lacunes ou ses pertes de balle. Quitte à banaliser complètement ses statistiques pourtant surréalistes.

« Je pense honnêtement qu’il n’y a aucun joueur comme moi et si les gens veulent prendre ça pour acquis, tant pis pour eux », se félicite l’intéressé. « Je suis quasiment sûr que si tout le monde pouvait faire pareil que moi, ils le feraient tous. Chaque soir, je fais tout pour impacter le jeu de plein de manières différentes. Je prends des rebonds, je défends, je fais des passes. Tout ce dont mon équipe a besoin pour gagner. Je me fiche de ce que les gens pensent. »

Russell Westbrook marque un point : c’est vrai qu’il n’y a pas un joueur capable d’aligner autant de triple-doubles que lui. Il vient d’en claquer 12 sur le mois d’avril et c’est un nouveau record NBA. Encore plus fort que Wilt Chamberlain. Russ est aussi tout simplement parti pour devenir le joueur avec le plus de triple-doubles en carrière : il lui en manque encore 7 pour dépasser Oscar Robertson. Et il reste 11 matches.

Russell Westbrook, un accomplissement incroyable sur cinq saisons