Russell Westbrook, un accomplissement incroyable sur cinq saisons

Que ce soit sous les couleurs du Oklahoma City Thunder, brièvement des Houston Rockets ou maintenant des Washington Wizards, Russell Westbrook reste le même. Le même homme, avec ses principes, mais aussi évidemment le même joueur. Celui qui divise les passionnés de basket avec son profil radical. Un meneur de jeu atypique qui se donne à fond chaque soir et qui est capable du meilleur comme du pire.

Mais c’est comme bien plus souvent du positif qu’il apporte sur le terrain. Il est l’un des basketteurs les plus forts du monde sur sa position. Et personne n’est plus prolifique que lui quand il s’agit de compiler les triples-doubles. La preuve, il affiche un triple-double de moyenne sur… cinq ans !

Russell Westbrook est à 26,1 points, 10,2 rebonds et pile 10 passes si l’on cumule toutes ses statistiques depuis le début de la saison 2016-2017, celle où il avait été élu MVP. Il n’est pas le seul à accomplir pareil exploit. Oscar Robertson, spécialiste historique en la matière, avait lui aussi réussi à tourner en triple-double sur cinq ans. Avec même 135 triple-doubles sur la période, contre 127 pour Russ (qui peut encore dépasser ce total avec les matches qui restent à jouer avant les playoffs). Des machines !

Ça paraît fou mais… Russell Westbrook est le joueur le plus clutch en NBA !