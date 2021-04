"Ah oui ? Je n'étais pas au courant. C'est intéressant... Ce que je fais de ça ? Oh, je sais ce que je fais sur le terrain. Je ne me soucie pas de ce que les autres pensent".

Russell Westbrook when asked what he makes of leading the NBA in clutch FG%: "Oh, I know what I do. I ain't worried about what anybody else is thinking." pic.twitter.com/eSQHnMC0oh

— Hoop District (@Hoop_District) April 22, 2021