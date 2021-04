Russell Westbrook, l’homme qui a calmé un Stephen Curry chaud bouillant

En mission pour intégrer le bon wagon pour les playoffs à la dernière minute, les Washington Wizards ne peuvent reculer devant personne. Pas même un Stephen Curry au sommet de son art. Lancé sur une série de onze matches de suite à 30 points ou plus, le meneur des Golden State Warriors a finalement été stoppé net hier soir. Il a terminé avec 18 points à 7 sur 25 aux tirs dont 2 sur 14 à trois-points. Sa plus mauvaise performance derrière l’arc depuis le début de la saison. Placé en défense sur la superstar, Russell Westbrook a été le principal artisan de la victoire de son équipe (118-114).

Russell Westbrook: “I’m one of those players that if I need to defend at a high level, I can do that. If I need to score at a high level, I can do that. Pass? I can do that. Rebound? I can do that. Want me to coach? Shit, I can do that, too."

— Fred Katz (@FredKatz) April 22, 2021