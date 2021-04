Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Cavs : 109-104

Hawks @ Sixers : 83-127

Lakers @ Wizards : 107-116

Hornets @ Celtics : 111-120

Bulls @ Knicks : 94-113

Spurs @ Heat : 111-116

Blazers @ Grizzlies : 130-109

Pelicans @ Nuggets : 112-114

Clippers @ Suns : 101-109

Jazz @ Kings : 154-105

Jokic lâche un contre ultra-décisif sur Zion !

- "Qu'on le couvre d'or !", comme dirait l'autre. Ou plutôt, qu'on lui donne le titre de MVP ! Nikola Jokic a poursuivi sa fabuleuse saison en ajoutant quelque chose d'improbable à sa candidature : un contre ultra clutch sur l'un des joueurs les plus inarrêtables de la NBA lorsqu'il est lancé : Zion Williamson.

Vous ne rêvez pas. Jokic, en plus de ses 32 points, a empêché le jeune bulldozer des Pelicans d'arracher la prolongation à 2.2 secondes de la fin. Les Nuggets ont failli craquer, eux qui menaient de 9 points à 52 secondes de la fin, jusqu'à cette inspiration pas si habituelle du Joker.

Nikola Jokic comes up with CLUTCH SWAT to seal it for the @nuggets! pic.twitter.com/BRsYepkeMk — NBA (@NBA) April 29, 2021

Denver continue de faire mieux que résister depuis la grave blessure de Jamal Murray, avec une 7e victoire en 8 matches. Michael Porter Jr (28 pts) et Facundo Campazzo (19 pts, record personnel en NBA), pour ne citer qu'eux, poursuivent leur montée en régime.

Les Wizards se payent les Lakers, Hachimura postérise AD

- Ca commence à sentir drôlement bon pour les Wizards. Alors qu'on avait enterré Washington il y a quelques semaines, le groupe de Scott Brooks a maintenant deux victoires d'avance au 10e rang et de très grandes chances de disputer le play-in tournament. Avec ce qu'on a encore vu cette nuit, il va devenir urgent pour les équipes de l'Est d'éviter la 7e place !

Les Wizards ont dominé les Lakers pour infliger une 5e défaite en 6 matches des champions en titre, toujours privés de LeBron James. Le King va devoir revenir urgemment pour stopper la glissade. Anthony Davis (26 pts) ne suffit pas et les adversaires sentent l'odeur du sang lorsqu'ils affrontent L.A.

Anthony Davis, son coup de gueule pour réveiller les Lakers !

Le tandem fort du match a encore été le backcourt de D.C. Russell Westbrook a signé un nouveau triple-double (18-14-14) et Bradley Beal a consolidé sa place de leader du classement des meilleurs marqueurs avec 27 points à 11/18.

Russell Westbrook tallies his 176th career triple-double and is now 6 away from passing Oscar Robertson for most all-time! 18 PTS | 18 REB | 14 AST pic.twitter.com/yNPjQB95nK — NBA (@NBA) April 29, 2021

Preuve de l'absence de crainte qui anime les Wizards et les adversaires des Lakers en ce moment, cet énorme dunk de Rui Hachimura sur Anthony Davis.

11 ans après, Phoenix retrouve les playoffs

- Phoenix est de retour en playoffs NBA ! Onze ans après leur dernière participation - Steve Nash était encore leur meneur - les Suns ont validé leur billet avec la manière cette nuit. Chris Paul (28 pts, 10 pds) a mené ses troupes à la victoire contre son ancienne équipe en jouant encore comme un MVP et un mentor pour Devin Booker (21 pts).

Les Clippers jouaient eux à nouveau sans Kawhi Leonard et le double-double de Paul George (24 pts, 10 rbds), pas plus que les 8 points de Nicolas Batum en sortie de banc, n'ont permis à L.A. de faire illusion.

Les Suns de retour en playoffs après 11 ans d’absence, on dit merci qui ?

Suns fans started MVP chants for CP3 tonight 👏 pic.twitter.com/LusT70x6py — Bleacher Report (@BleacherReport) April 29, 2021

Les JayJay réveillent Boston

- Les Celtics ont redressé un peu la barre après avoir été corrigés la veille. Contre Charlotte, Boston a cette fois pu compter sur Jayson Tatum (38 pts). Avec son binôme des JayJay, Jaylen Brown (35 pts), Tatum a compilé 73 des points de son équipe.

Evan Fournier, titulaire (comme Tremont Waters, en raison de la suspension pour un match de Marcus Smart après ses menaces envers un arbitre) n'a malheureusement pas réussi à régler la mire. Le Français a fini avec 2 points et 2 passes à 1/7 en 32 minutes.

Randle et les Knicks ne tergiversent pas

- New York n'a pas laissé le doute s'installer après la fin de sa série de 9 victoires consécutives. La réception des Bulls a prouvé que les Knicks étaient toujours très compétitifs et prêts à conserver leur 4e place à l'Est jusqu'au bout. Les hommes de Tom Thibodeau ont rapidement creusé l'écart et n'ont plus lâché le contrôle de la partie.

Les Knicks ont encore beaucoup compté sur l'efficacité de Julius Randle (34 pts, 7 rbds, 3 pds) pour répondre à Nikola Vucevic (26 pts, 18 rbds), beaucoup trop seul.

Another 30 piece. Capping off an amazing April for @J30_RANDLE ⭐️ pic.twitter.com/AHV9rFQzC2 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 29, 2021

Les Kings humiliés par le Jazz

- Au sortir de deux défaites consécutives contre Minnesota, le Jazz se devait de réagir. Ce sont les Kings qui en ont fait les frais et pas qu'un peu... Utah a battu son record de points sur un match NBA (154) et s'est imposé de 49 points malgré l'absence de Donovan Mitchell. C'est la plus lourde défaite de l'histoire de Sacramento en NBA à domicile.

De quoi continuer de contenir encore un peu les Suns, qui ne sont qu'à une victoire derrière... Rudy Gobert a eu le temps d'enregistrer un double-double des familles (12 pts, 10 rbds, 5 ctres) en 24 minutes.

Philly valide son billet, Portland va mieux

- Qu'il semble loin le temps du Process et des fans qui cachent leur visage avec des sacs en papier lors des matches à domicile. Les Philadelphie Sixers ont validé une 4e participation consécutive en playoffs cette nuit en détruisant Atlanta avec... 44 points d'avance.

Le scénario a été idéal pour Doc Rivers, qui n'a eu à faire jouer ses cadres qu'une petite vingtaine de minutes tant ils se sont rendu la vie facile. Le coach de Philly a tellement cru qu'il s'agissait d'un match amical qu'il a fait jouer... 15 joueurs dans cette rencontre.

- Portland a confirmé son petit regain de forme en dominant très largement Memphis. CJ McCollum, Damian Lillard et Norman Powell ont compilé 73 des 130 points à eux trois, dans un match où les Blazers ont compté jusqu'à 33 points d'avance.

- Killian Tillie a joué 6 minutes dans le garbage time et a converti les deux lancers qu'il a eu à tirer.

La fête pour Spoelstra, la grimace pour Pop

- Sale soirée pour les Spurs, qui se sont inclinés devant Miami et ont appris le probable forfait jusqu'à la fin de la saison de Derrick White. La nuit a été beaucoup plus joyeuse pour le Heat grâce à Jimmy Butler (29 pts), Bam Adebayo (21 pts) et un run de 17-0 en 2e mi-temps.

Erik Spoelstra a lui conquis la 600e victoire de sa carrière en saison régulière pour le Heat. "Spo" est le 27e coach de l'histoire à atteindre cette barre et le 6e à le faire avec une seule et même franchise.

- Bam Adebayo, toujours agressif contre les Spurs de Pop depuis son éviction du Mondial 2019, a refait la devanture du pauvre Jakob Poeltl.

😱 BAM OVER THE TOP 😱 pic.twitter.com/iAuzlWSJdd — NBA (@NBA) April 29, 2021

Cole Anthony clutch

Orlando a remporté un match entre cancres NBA de l'Est face à Cleveland. Le Magic peut remercier Cole Anthony de lui avoir évité le gâchis d'une avance de 23 points. L'ancien meneur de UNC a inscrit 12 de ses 18 points dans le 4e quart-temps, donc le panier pour virer en tête à 45 secondes de la fin et deux lancers derrière pour plier l'affaire.