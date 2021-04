Cette semaine, Julius Erving a mis les pieds dans le plat lors d'une discussion avec Chris Haynes de Yahoo Sports. Ce dernier a demandé à "Dr J" de composer deux cinq de départ All-Time en respectant les postes. Là où d'autres glorieux anciens auraient sans doute concédé à LeBron James une place dans l'une des deux équipes, Erving s'y est refusé et a expliqué pourquoi.

"LeBron James est celui qui a mené le bal en termes de superteams. Il l'a fait à Miami, il l'a fait à Cleveland et il l'a aussi fait à Los Angeles. Il peut choisir l'équipe qu'il veut, donc moi je ne vais pas choisir son équipe", a expliqué l'ancienne superstar de Philadelphie.

C'est donc plus par conviction personnelle que sur une réelle évaluation du niveau du joueur que Julius Erving a évincé LeBron. Moralement, la manière dont il a procédé durant sa carrière ne lui semble pas devoir mériter une place dans l'un des meilleurs cinq. On aurait bien aimé lui demander à quelle place il mettrait le King dans un classement du GOAT.

Les deux cinq de départ choisis par Erving ne contiennent aucun joueur ayant évolué dans les années 2010 dans tous les cas. Pas même Kobe Bryant.

On retrouve ainsi, pour le premier cinq :

G- Oscar Robertson

G- Jerry West

F- Elgin Baylor

F- Wilt Chamberlain

F- Bill Russell

Et dans le deuxième cinq :

G- Magic Johnson

G- Michael Jordan

F- Larry Bird

F- Karl Malone

F- Kareem Abdul-Jabbar

Forcément, on a une préférence pour le deuxième cinq, avec quatre membres de la Dream Team 92 et le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar. Mais on paierait cher pour pouvoir voir aussi un match du premier cinq...

