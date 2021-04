Le courant ne passait pas formidablement bien entre LeBron James et David Blatt lors de leur collaboration d'un an et demi à Cleveland. On n'a jamais vu de prise de bec publique ou de critiques autres dans le registre passif-agressif de la part du King, mais tout le monde savait que les deux hommes n'avaient pas d'atomes crochus. Blatt a ainsi été débarqué avant la fin de la saison régulière en 2016, pour faire place à Tyronn Lue, avec le succès que l'on connaît.

Blatt n'a plus eu d'opportunités en NBA par la suite et a repris son parcours formidable en Turquie, puis en Grèce, jusqu'à son retrait forcé des terrains à cause d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 2019. Lors d'un passage dans l'émission Jump Ball à la télévision grecque, Blatt n'a montré aucune amertume envers LeBron et a même tenu à saluer le King pour cette chance d'avoir pu travailler avec lui, mais aussi ce qu'il a récemment accompli à Los Angeles.

"Combien de coaches ont pu s'occuper du meilleur joueur du monde ? C'est quelque chose d'unique. Je suis ressorti grandi de cette expérience avec LeBron et en NBA. J'ai joué les Finales et même si ça ne s'est pas bien fini pour moi la deuxième année, j'ai fait un bon parcours pour un coach européen. J'essaye de ne pas avoir de regrets à ce sujet. J'ai la chance d'avoir eu l'opportunité de coacher là-bas et j'ai adoré ça. Ce que LeBron James fait depuis un an et demi, à son âge et avec le nombre d'années en NBA qu'il a dans les jambes, c'est absolument phénoménal. Je pense qu'il est peut-être meilleur aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et c'était déjà le meilleur joueur du monde... Il faut lui tirer notre chapeau. Ce qu'il a fait est exceptionnel".

Il faut saluer l'approche humble de David Blatt dans le travail qu'il a effectué aux Cavs et dans sa manière d'évoquer cette période. Il est assez clair que LeBron n'a rien fait pour qu'il conserve son poste à l'époque, mais ça ne l'empêche pas d'être extrêmement élogieux à son égard.

David Blatt touché par la sclérose en plaques