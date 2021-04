En acceptant l'invitation de Matt Barnes et Stephen Jackson dans le podcast "All the Smoke", Jeanie Buss devait bien se douter qu'elle serait confrontée à quelques questions épineuses. Elle ne s'attendait a priori pas à devoir donner son top 5 des personnalités les plus importantes de l'histoire des Los Angeles Lakers.

Un peu gênée et hésitante, la boss des Purple and Gold, fille du Dr Jerry Buss, a commis quelques oublis, tout en proposant un mix de diplomatie et de préférences d'ordre privé.

Ses trois premiers choix ? Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et... LeBron James, pourtant présent aux Lakers depuis 2018. Pour Buss, le "King" est "ce qu'elle a vu le plus proche d'un super-héros, puissant, intelligent et qui oeuvre pour le bien".

L'importance de LeBron dans l'histoire de la NBA est incontestable et on parle de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais le mettre dans les plus importants de l'histoire des Lakers à l'instant "t", bon...

La suite de son top 5 inclut Magic Johnson, évidemment, dont elle admet qu'il pourrait être n°1 du top avec Jabbar si elle devait les classer, et... Phil Jackson. Le Zen Master a réalisé le "Three-Peat" et gagné deux autres titres avec la franchise, ce qui lui donne évidemment un crédit important auprès des fans et de son ex-compagne.

Vous connaissez les fans des Lakers sur les réseaux. Ils se sont empressés de faire remarquer, sans doute à juste titre, à la patronne de la franchise de leur coeur, qu'elle avait laissé de côté Jerry West, Shaquille O'Neal ou Elgin Baylor, récemment décédé.

L'omission de West les a particulièrement chagrinés, puisqu'il a tout de même été impliqué dans la majeure partie des titres et campagnes glorieuses des Lakers à l'ère moderne. Le Hall of Famer a disputé 8 Finales avec L.A. en tant que joueur (pour un titre), a drafté Magic Johnson et Kobe Bryant, puis recruté Shaquille O'Neal, avec 6 bagues à la clé en tant que dirigeant...

