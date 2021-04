Absent depuis plus d'un mois, LeBron James devrait effectuer son retour dans les jours qui viennent. Les Lakers glissent dangereusement et ont besoin de leur leader.

11 défaites pour 7 victoires, voilà le bilan des Los Angeles Lakers depuis que LeBron James s'est blessé à la cheville en heurtant Solomon Hill il y a un peu plus d'un mois. Pendant un temps, les Californiens ont plutôt bien encaissé l'absence du King. L'arrivée d'Andre Drummond et la perspective d'un retour d'Anthony Davis ont animé le groupe. Nous voilà fin avril et les Purple and Gold sont finalement aussi stressés que prévu.

Les Lakers sont 5e de la Conférence Est, mais n'ont plus que 2.5 victoires d'avance sur le 7e, Portland. Certes, les Blazers n'ont pas la dynamique la plus impressionnante de la ligue en ce moment. Mais les choses vont vite en NBA. Malgré le comeback de Davis cette semaine, L.A. vient d'enregistrer trois défaites de rang, dont deux contre les Mavs.

LeBron James est « raciste », selon Donald Trump... Qui ça ?

Rien de dramatique en soi, mais avec 12 matches à jouer en saison régulière, les Lakers doivent tout faire pour éviter le play-in tournament. C'est dans cette optique que LeBron James pourrait revenir au jeu dans les jours qui viennent. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, les champions en titre vont tenter de faire rejouer leur superstar dans le courant de la semaine. Mardi, les Lakers affrontent Orlando, une équipe "battable" sans LeBron. Derrière, ils devront se coltiner des Washington Wizards incandescents et qui ont besoin de verrouiller, eux, leur place en barrage.

Il faudra donc surveiller cette rencontre de jeudi, qui semble pouvoir marquer le retour à la compétition de LBJ. Il en va de la tranquillité d'esprit des Californiens avant le début des playoffs.