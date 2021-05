LeBron James lâche un mot FORT contre le play-in, la règle bientôt changée ?

Très investi sur les questions de société, LeBron James se range du côté des Démocrates. Il milite pour Hilary Clinton, contre Donald Trump mais aussi lutte évidemment contre les discriminations et les inégalités dont sont victimes les noirs aux Etats-Unis. En revanche, en ce qui concerne la NBA et son mode de fonctionnement, le King reste plutôt conservateur… il n’aime pas forcément le changement.

Et il y a bien une règle qui l’agace particulièrement : celle du play in. Le tournoi de qualification à élimination directe instauré pour la première fois par la ligue l’an dernier et généralisé cette saison.

« Le gars qui a eu l’idée de cette merde devrait être viré », ose carrément LeBron James.

Un message court mais fort. Ce n’est pas la première fois que le play in est critiqué. Les Dallas Mavericks et Luka Doncic – qui sont justement en position d’y participer – avaient déjà exprimé leur mécontentement au sujet du format. Mais personne n’était allé aussi loin que LBJ dans son choix de mots.

Il faut dire que le numéro 23 des Los Angeles Lakers a des raisons de se sentir concerné. Les champions en titre sont actuellement sixièmes à l’Ouest mais ils pourraient finir septièmes et participer au play in. Certaines équipes trouvent dommage que toute leur saison se joue soudainement sur un match ou deux. Mais une formation comme celle de L.A. partirait favorite quel que soit le duel.

Avec ces témoignages contre le play in, et notamment celui du joueur le plus puissant du monde, Adam Silver va devoir se poser la question de rechanger la règle ou non. Pour l’instant, le format est censé être conservé à l’avenir…

Luka Doncic critique la NBA pour son changement de format