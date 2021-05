Lakers, Blazers, Mavericks : Qui est le mieux placé pour éviter le play in ?

Ça va être la course. La lutte jusqu’au bout entre les Los Angeles Lakers, les Portland Trail Blazers et les Dallas Mavericks. Trois équipes qui, après les résultats de la nuit dernière, sont désormais à égalité avec 36 victoires et 28 défaites. Elles sont classées entre la cinquième (Dallas) et la septième (Portland) place de la Conférence. Ce qui veut dire que seules deux d’entre elles décrocheront directement leur ticket pour les playoffs. La troisième devra passer par le play in.

Si, a priori, n’importe laquelle de ces formations serait susceptible de se qualifier lors du tournoi à élimination directe, il est compréhensible qu’aucune n’ait l’envie de se retrouver dans cette position délicate et incertaine. Alors elles devront finir la saison régulière en trombe pour prendre le dessus sur leurs concurrents directs. Avec chacune huit matches à disputer. Alors lesquelles ont le plus de chances de passer le coche ? Décryptage des calendriers et des forces en présence.

Los Angeles Lakers

Le calendrier

Vs Nuggets

@ Clippers

@ Blazers

Vs Suns

Vs Knicks

Vs Rockets

@ Pacers

@ Pelicans

5 adversaires à plus de 50% de victoires dont 3 à plus de 60%

4 matches à l’extérieur, 4 matches à domicile

La dynamique

Malgré le retour d’Anthony Davis, puis celui de LeBron James, les Lakers sont à la peine. Ils restent même sur trois revers de suite – dont deux avec le King – et ont perdu 7 de leurs 10 derniers matches. Les deux superstars peinent encore à se remettre dans le rythme et l’agacement est palpable au sein du groupe californien. La situation promet même d’être encore plus compliquée si LBJ manque encore des rencontres à cause de sa cheville douloureuse.

LeBron James toujours blessé, les Lakers en situation critique ?

Le match clé

Celui contre les Blazers. Un affrontement avec un concurrent direct qu’il ne faudra vraiment pas manquer.

Le facteur X

LeBron James, bien sûr. S’il est en bonne santé et qu’il décide d’activer le mode « playoffs » avant l’heure, il devient très difficile d’imaginer les Lakers ne pas se qualifier. Autre piste : Marc Gasol, qui ne peut de toute façon pas faire pire qu’Andre Drummond et qui mériterait d’être relancé.

Dallas Mavericks

Le calendrier

@ Heat

Vs Nets

Vs Cavaliers

@ Cavaliers

@ Grizzlies

Vs Pelicans

Vs Raptors

@ Timberwolves

3 adversaires à plus de 50% de victoires dont 1 à plus d 60%

4 matches à l’extérieur, 4 matches à domicile

La dynamique

Les Mavericks sont capables du meilleur comme du pire et c’est exactement ce qu’ils montrent depuis plusieurs matches. Et même plus globalement depuis le début de la saison. Ils vont devoir faire preuve d’un peu plus de régularité pour s’assurer de la cinquième ou sixième place. Mais ils peuvent compter sur le calendrier le plus abordable sur le papier ainsi que l’avantage sur les Lakers et les Blazers dans le tie-break.

Le match clé

Celui contre les Cavaliers, à l’extérieur. C’est un match qu’il ne faudra absolument pas louper parce qu’il est facile a priori. Mais jouer chez un adversaire plus faible en fin de saison demande une concentration accrue pour ne vraiment pas passer à côté.

Le facteur X

Kristaps Porzingis. Dallas a besoin qu’il joue pour reprendre du rythme avant les playoffs. Et Luka Doncic a besoin de soutien en attaque.

Portland Trail Blazers

Le calendrier

@ Hawks

@ Cavaliers

Vs Lakers

Vs Spurs

Vs Rockets

@ Jazz

@ Suns

Vs Nuggets

5 équipes à plus de 50% de victoires dont 3 à plus de 60%

4 matches à l’extérieur, 4 matches à domicile

La dynamique

Après un passage très compliqué, les Blazers ont repris du poil de la bête. Ils viennent même d’enchaîner quatre succès consécutifs après avoir battu les Celtics (129-119) cette nuit. Cette équipe a l’habitude de se réveiller dans les moments les plus importants de la saison et elle semble bien partie pour le prouver, une fois de plus.

Le match clé

On serait tenté de répondre celui contre les Lakers, bien évidemment. Ce serait même logique. Mais les Blazers ont aussi tout intérêt à accrocher au moins une victoire lors de leur confrontation contre les deux premiers de la Conférence Ouest, le Jazz et les Suns.

Le facteur X

CJ McCollum. Quand il brille, Damian Lillard est nettement moins sous pression. Et quand Lillard est plus libre, les Blazers brillent. Un cercle vertueux.