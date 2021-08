Le Utah Jazz a été assez logiquement calme dans les premières heures de la free agency. La priorité allait à la prolongation de Mike Conley et celle-ci a eu lieu pour 3 ans et 72.5 millions de dollars. Désormais, la franchise de Salt Lake City peut se concentrer sur des joueurs de complément pour tenter de faire mieux que la saison dernière malgré une première place en saison régulière. Selon Shams Charania de The Athletic, Rudy Gay est la deuxième recrue du Jazz cet été.

L'ailier vétéran de bientôt 35 ans a passé les quatre dernières saisons avec les San Antonio Spurs dans une discrétion assez alarmante quand on sait la cote qu'il a pu avoir par le passé. Il vient en tout cas de signer pour deux ans et 12.1 millions de dollars avec Utah. Rudy Gay disposera d'une player option à la fin de la saison prochaine afin de décider s'il souhaite continuer sous les ordres de Quin Snyder ou non.

La saison passée, Gay a disputé 63 matches dont 62 en sortie de banc avec les Spurs, pour 11.4 points et 4.8 rebonds de moyenne.

Rudy Gay is signing a two-year, $12.1M deal with the Jazz, with a player option, his agents Raymond Brothers and Sam Permut said. https://t.co/yWjQ9HzQNy — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

