PJ Tucker quitte les Milwaukee Bucks pour le Miami Heat

PJ Tucker semblait bien parti pour continuer aux Milwaukee Bucks. Précieux lors du titre obtenu par la franchise du Wisconsin, l'intérieur devait signer un bail de 2 ans pour 20 millions de dollars selon certaines rumeurs.

Mais finalement, l'ancien des Houston Rockets va quitter le champion NBA en titre. En effet, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le joueur de 36 ans va rejoindre le Miami Heat.

Décidément en grande forme sur ce début de Free Agency, Pat Riley a réussi à boucler ce joli coup pour 15 millions de dollars sur 2 ans. Tucker possède une "player option" sur la seconde année de ce deal.

PJ Tucker is signing a two-year, $15 million deal with Miami, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/Pti5ZYmeg0 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

Il s'agit bien évidemment d'un superbe coup pour le Heat. Surtout quand on l'analyse par rapport aux premiers mouvements réalisés sur cette Free Agency. La prolongation max de Jimmy Butler, l'arrivée en "sign-and-trade" de Kyle Lowry et le deal de Duncan Robinson.

Avec en plus le renfort de PJ Tucker, Miami s'impose déjà comme un très sérieux prétendants à l'Est. Et Riley n'a probablement pas terminé de s'activer...

