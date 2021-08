Duncan Robinson signe un deal historique : 90 millions sur 5 ans à Miami

Le Miami Heat réalise un début de Free Agency décidément très actif. Après un accord pour une prolongation max de Jimmy Butler puis un sign-and-trade concernant Kyle Lowry, la franchise floridienne a verrouillé Duncan Robinson.

Depuis plusieurs semaines, il se disait que les deux parties voulaient continuer ensemble. Pour autant, l'arrière souhaitait aussi obtenir un joli deal. Et d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Robinson va signer un contrat de 5 ans pour 90 millions de dollars.

Duncan Robinson – host of the @TheLongshotPod – has agreed to a 5-year, $90M contract to stay with the Miami Heat, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. The deal, largest ever for an undrafted player, also includes an ETO after the fourth year.

