Shai Gilgeous-Alexander était dans des rumeurs de trade autour de la Draft. On disait que le Thunder discutait notamment avec les Detroit Pistons, pour tenter de récupérer le 1st pick. "SGA" est toujours à Oklahoma City et a priori pour longtemps. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, le Canadien a signé son extension de 5 ans avec OKC.

Le meneur de 23 ans va toucher 172 millions de dollars sur cette période et, sauf trade à venir, sera vraisemblablement le visage de la franchise pour quelques années. Mieux, ses agents ont réussi à négocier une clause qui permettra à Shai Gilgeous-Alexander de gagner jusqu'à 207 millions s'il finit dans l'une des trois All-NBA Teams pendant son bail.

Un niveau All-Star avant sa blessure

Arrivé à l'été 2019 dans le deal qui a envoyé Paul George au Los Angeles Clippers, "SGA" a rapidement montré tout son talent avec le Thunder, notamment grâce au tutorat de Chris Paul lors de la saison 2019-2020.

La saison passée, Shai Gilgeous-Alexander n'a pu disputer que 35 matches avec Oklahoma City en raison d'une blessure au pied. Avant de devoir renoncer à la suite de la saison l'ancien combo guard de Kentucky tournait à 23.7 points, 5.9 passes et 4.7 rebonds de moyenne à 50.8%.

Sam Presti, le General Manager du Thunder, a donc un millions de picks de Draft sur les prochaines années, mais aussi et surtout un jeune joueur avec un potentiel de All-Star, avec l'envie manifeste de s'engager sur la durée avec la franchise. De nos jours, c'est déjà une garantie intéressante.

En trois saisons, Shai Gilgeous-Alexander a déjà disputé deux campagnes de playoffs et été nommé dans la All-Rookie Second Team lorsqu'il portait le maillot des Clippers. En carrière, il affiche 16.3 points, 4.3 rebonds et 3.8 passes décisives de moyenne à 48.2%.

