Devonte’ Graham renforce les Pelicans dans le cadre d’un « sign-and-trade »

Depuis plusieurs jours, le meneur Devonte' Graham se retrouvait annoncé avec insistance dans le viseur des New Orleans Pelicans. Et après le départ acté de Lonzo Ball aux Chicago Bulls, la franchise de la Louisiane a bien misé sur le joueur de 26 ans.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le natif de Raleigh a trouvé un terrain d'entente avec les Pelicans. A la clé, un contrat de 47 millions de dollars sur 4 ans. Pour rendre cette opération possible, New Orleans a négocié un "sign-and-trade" avec les Charlotte Hornets.

En effet, la formation dirigée par Michael Jordan avait "protégé" Graham. Elle avait donc l'opportunité de le retenir en matchant toutes les offres extérieures. Pour boucler ce deal, les Pelicans ont ainsi sacrifié un choix au premier tour de la Draft NBA 2022. A noter qu'il sera protégé dans la loterie.

The New Orleans Pelicans are landing Charlotte restricted free agent guard Devonte Graham on a four-year, $47M contract in a sign-and-trade deal, agents Ty Sullivan and Austin Brown of @CAA_Basketball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021