Norman Powell, les Blazers le verrouillent pour 90 millions sur 5 ans !

Avec le coup de pression de Damian Lillard sur son avenir, les Portland Trail Blazers n'ont pas le droit à l'erreur sur cette Free Agency. Au contraire, la franchise de l'Oregon doit absolument se renforcer. Il semblait donc indispensable de retenir Norman Powell.

Débarqué chez les Blazers en provenance des Toronto Raptors, l'ailier va bel et bien rester à Portland ! D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux parties se sont entendues sur un contrat de 5 ans à 90 millions de dollars. Il s'agit d'un deal totalement garanti.

