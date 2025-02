Kevin Durant fond en larmes en évoquant son amour pour le basket

Dans le documentaire "Court of Gold", qui retrace l'aventure de plusieurs sélections, dont Team USA et l'équipe de France, aux Jeux Olympiques de Paris et sort aujourd'hui sur Netflix, un extrait montre un Kevin Durant vulnérable et touchant.

Lorsque son interlocuteur lui dit qu'il se rend compte à quel point participer aux Jeux Olympiques compte pour lui, Kevin Durant fond en larmes et explique tant bien que mal les raisons de son émotion.

"Je viens d'un quartier où les gens ne se parlent même pas entre eux. Il y a aussi tellement de haine dans le monde... Quand je vois des gens rire et plaisanter grâce à un match de basket, je trouve ça tellement cool et ça m'émeut. Désolé... Mais c'est fou de voir ça. Des gens viennent de très loin pour voir jouer leur joueur préféré. Ils dépensent leur argent pour ça et emmènent toute leur famille avec eux. Je trouve ça génial. Ce jeu a sauvé ma vie et il a évité à ma famille un paquet de conneries. Donc je lui en suis vraiment reconnaissant".

Kevin Durant tearing up about playing on the Olympic stage is a moment to witness. Court of Gold premieres in 12 hours. pic.twitter.com/jWSAC9pA5a — Netflix (@netflix) February 17, 2025

On n'avait pas vu Kevin Durant aussi ému depuis la remise de son trophée de MVP en 2014, lorsqu'il avait dédié la récompense à sa mère, la "Real MVP".

