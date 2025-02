Libéré par les Brooklyn Nets, Ben Simmons a pris la décision de rejoindre les Los Angeles Clippers. A 28 ans, l'Australien n'avait plus sa place dans le projet de reconstruction des Nets. Et il a donc logiquement cherché à prendre la direction d'un prétendant aux Playoffs.

Cependant, je reste sceptique sur sa capacité à avoir un impact vraiment positif chez les Californiens. Sur cette saison 2024-2025, l'ancien joueur des Philadelphia Sixers a eu du mal à retrouver son meilleur niveau. Il tournait à 6,2 points, 6,9 passes décisives et 5,2 rebonds en 25 minutes de moyenne.

Bien évidemment, le contexte autour de lui va tout de même évoluer. Et dans un environnement plus compétitif, il a d'ailleurs l'espoir de revenir en force.

"Je me sens bien, je suis prêt à jouer. Je veux juste jouer au basket à un haut niveau et je sens que cela va se produire ici. C'est plus facile quand les équipes sont transparentes et comprennent qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, comment l'équipe peut vous aider et comment je peux l'aider.

Je me sens à l'aise. Je connais la plupart des membres de l'équipe. Défensivement, ce sera unique d'avoir beaucoup de gars comme ça sur le terrain. Il ne faudra pas trop de temps pour se familiariser avec les uns et les autres", a ainsi assuré Ben Simmons pour ESPN.

Il s'agit d'un point positif : Ben Simmons débarque aux Clippers avec envie et confiance. Personnellement, j'ai longtemps cru à son renouveau. Mais son problème au dos semble toujours le limiter. Mais le pari reste intéressant pour Los Angeles.