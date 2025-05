Jonathan Kuminga, une division en interne ? 👀

Quel avenir pour Jonathan Kuminga ? Même s'il a pris ses responsabilités après la blessure de Stephen Curry, l'ailier des Golden State Warriors avait été mis à l'écart auparavant par son coach Steve Kerr. L'arrivée de Jimmy Butler a changé les rotations et le jeune talent de 22 ans avait perdu du temps de jeu.

Agent libre protégé cet été, il va se retrouver à un premier tournant de sa jeune carrière. Avant ses dernières apparitions contre les Minnesota Timberwolves (1-4), un départ semblait quasiment garanti. Et maintenant ? Il existe un flou.

Pourquoi ? Car en interne, son cas divise. Si Kerr paraît prêt à faire sans lui, Kuminga a encore des partisans. Et notamment le propriétaire Joe Lacob, qui le considère comme son chouchou ! Selon The Athletic, un départ du Congolais n'est donc pas garanti.

En tout cas, Lacob refuse de le perdre sans obtenir une belle contrepartie. Ainsi, si un départ reste un scénario envisageable, il sera uniquement possible via un sign-and-trade. Et le prix fixé par les Dubs devrait être important. Quitte à effrayer ses prétendants pour repartir sur une nouvelle période avec lui.

Une situation à surveiller avec attention pour la construction, notamment sur le court terme, des Warriors.

Draymond Green, ses énormes certitudes pour Jonathan Kuminga