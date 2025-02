Ben Simmons a choisi les Clippers, pourra-t-il relancer sa carrière ?

Une fois libéré par les Brooklyn Nets, Ben Simmons avait deux options pour relancer sa saison et possiblement sa carrière : les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Clippers. L'ancien meneur des Sixers a opté pour la Californie et une première expérience dans la Conférence Ouest, après des premiers chapitres mouvementés à Philadelphie et Brooklyn, sur la côte Est.

D'après Shams Charania d'ESPN, Ben Simmons n'a pas hésité longtemps et rejoindra sous peu l'effectif coaché par Ty Lue, où James Harden est souvent un peu seul en ce qui concerne l'orchestration du jeu. Les deux hommes avaient d'ailleurs été échangés à l'époque de l'arrivée de Harden aux Sixers, lequel avait finalement atterri à Brooklyn un peu plus tard.

Les Clippers restent sur trois défaites consécutives et sont sortis du top 6 de la Conférence Ouest, doublés par Minnesota. Il y a eu quelques mouvements de leur côté autour de la deadline, avec notamment l'arrivée de Bogdan Bogdanovic en provenance d'Atlanta.

Ben Simmons a déjà pensé à dire stop