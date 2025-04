L’atout des Timberwolves qui a fait dérailler les Lakers

Les Los Angeles Lakers ont subi contre les Minnesota Timberwolves la nuit dernière. C’est vraiment le bon verbe. Ils ont été mis à mal par la présence adverse et ont débuté les playoffs par une lourde défaite. Pour JJ Redick, ses joueurs n’ont pas été à la hauteur sur le plan physique.

« Physiquement, nous n’étions pas tout à fait prêts pour ça. Nous n’avons pas su répondre défi physique des Wolves », témoigne le coach. Un message répété par ses hommes après coup.

Les Lakers sont grands mais les Timberwolves le sont peut-être encore plus. Et ils sont costauds. Jaden McDaniels, Anthony Edwards, Naz Reid, Rudy Gobert, etc. C’est une équipe difficile à manœuvrer. Elle l’a encore montré dimanche soir.