Ben Simmons a déjà pensé à dire stop…

Après la saison 2020-2021, Ben Simmons a perdu le fil de sa carrière. La faute à la fin de son histoire chaotique aux Philadelphia Sixers, mais aussi à son corps. Ces dernières années, l'Australien a multiplié les problèmes au dos. Et le joueur des Brooklyn Nets a sérieusement du mal à s'en remettre.

En mars dernier, le natif de Melbourne a dû subir une nouvelle opération au dos. Sa seconde intervention chirurgicale en trois ans. Et cette fois-ci, Simmons, à seulement 28 ans, a envisagé de mettre un terme à sa carrière.

"Il y a eu des moments, l'été dernier, où je me disais : 'Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais peut-être devoir arrêter de jouer'. J'ai dû avoir cette discussion, et y réfléchir sérieusement. Car physiquement, c'est dur. Mais mentalement c'est tellement dur de revenir d'une blessure comme ça.

Notamment de passer par le processus de rééducation sur un second été consécutif. Comme je l'ai dit, il faut finalement gérer au jour le jour. Il faut avoir ce fonctionnement", a raconté Ben Simmons pour le podcast the Young Man and the Three.

Pour le moment, Ben Simmons s'accroche. Mais cet exercice 2024-2025 n'est pas une grande réussite sur le plan sportif à Brooklyn : 6,3 points, 7,1 passes décisives et 5,3 rebonds en 25 minutes de moyenne. A lui de persévérer pour tenter de retrouver son meilleur niveau.

