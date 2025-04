Ce que vivent les Mavs n’est arrivé que 6 fois avant

Les Dallas Mavericks vont boucler la saison 2024-2025 avec un bilan négatif, un an après avoir disputé les Finales NBA. Il est encore possible pour les Texans de faire une campagne de playoffs surprise, mais la tendance est plutôt à une sortie immédiate au play-in ou au 1er tour. Afficher plus de victoires que de défaites dans la foulée d'une participation aux Finales n'est pas arrivé souvent dans l'histoire. Les Mavs vont devenir la 7e équipe à vivre cette déception.

Les autres :

Les Washington Bullets en 1980

Les Bulls de 1999, juste après la retraite de Michael Jordan et le départ de Phil Jackson

Les Lakers de 2005, après le trade de Shaq, le départ de Phil Jackson, la retraite de Karl Malone et le trade de Gary Payton

Le Heat de 2015, après le retour de LeBron James à Cleveland, mais aussi la retraite de Ray Allen

Les Cavs de 2019, juste après le départ de LeBron pour les Lakers, avec la blessure de Kevin Love et le départ de JR Smith

Les Warriors de 2020, après le départ de Kevin durant pour Brooklyn, une blessure de Stephen Curry après 5 matches et l'absence de Klay Thompson pour une blessure au genou

Pour les Mavs 2025, on parlera plus d'un sabotage avec le trade en cours de saison de Luka Doncic vers Los Angeles, puis des blessures en pagaille, notamment celle, grave, de Kyrie Irving au genou.