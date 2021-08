Kelly Olynyk rejoint les Pistons pour 37 millions sur 3 ans

Kelly Olynyk a réussi à profiter de son bon passage aux Houston Rockets ! Ainsi, l'intérieur, grâce à ses performances dans le Texas, a rapidement négocié un joli contrat avec les Detroit Pistons dès l'ouverture de la Free Agency.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux parties sont parvenus à trouver un accord pour un deal de trois ans sur 37 millions de dollars. Un bon deal pour le joueur de 30 ans, qui tournait à 19 points de moyenne l'an dernier.

Free agent Kelly Olynyk has agreed to a three-year, $37M deal with the Detroit Pistons, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021