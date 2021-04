A défaut de gagner beaucoup de matches, les Houston Rockets alimentent un peu la rubrique vidéo gag pour la fin de saison. Lors de leur match contre les Phoenix Suns lundi soir, les joueurs de Stephen Silas se sont inclinés et Christian Wood a fait une petite confusion visuelle qui l'a lui-même fait rire après coup. L'intérieur texan a envoyé une passe directe à Kelly Olynyk. Enfin, ce qu'il pensait être Kelly Olynyk, mais qui était en fait... Natalie Sago, l'une des trois arbitres de la rencontre.

A la décharge de Christian Wood, Olynyk et Sago ont à peu près la même coupe de cheveux, avec une queue de cheval. De quoi troubler la vision périphérique du joueur des Rockets. On peut voir sur les visages de Wood et de Sago qu'ils sont amusés par la confusion.

Pour Olynyk, on est pas franchement sûr que la méprise l'ait fait marrer. On imagine de toute façon que son mood ne doit pas être fantastique en ce moment. Le Canadien vient quand même de passer du Miami Heat, finaliste NBA sortant, aux Houston Rockets, lancés dans un tanking assez éhonté jusqu'à la fin de la saison au strict minimum...

Christian Wood really thought this ref was Kelly Olynyk. pic.twitter.com/cLvmCrQhj6 — Mike Vigil (@protectedpick) April 13, 2021

Chaque mention de Kelly Olynyk fait invariablement pensé à cette phase folle de Charles Oakley, auquel il avait été demandé ce qu'il pensait du début de bagarre entre Olynyk et Kelly Oubre lors d'une série de playoffs entre les Celtics et les Wizards.

"What ?! There are two motherfuckers named KELLY in the NBA ?!"

Charles Oakley : « Quoi ? Il y a deux cons qui s'appellent Kelly en NBA ? »