T.J. McConnell reste aux Pacers, Torrey Craig arrive, mais Doug McDermott part aux Spurs…

Les Indiana Pacers ont de vraies ambitions pour la saison à venir avec Rick Carlisle. Pour offrir un groupe compétitif à l'entraîneur, les dirigeants des Pacers ont bien l'intention de s'activer sur cette Free Agency.

Et pour lancer les grandes manœuvres, Indiana a réussi à conserver T.J. McConnell. Auteur de performances intéressantes, le meneur de jeu a prolongé pour 35,2 millions de dollars sur 4 ans avec les Pacers, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania.

TJ McConnell has agreed to a four-year, $35M deal to return to Indiana, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

Mais ce n'est pas tout ! Les Pacers ont réussi un coup intéressant avec l'arrivée de Torrey Craig. Totalement relancé dans la rotation de Monty Williams chez les Phoenix Suns, l'ailier a signé un contrat de 10 millions de dollars sur 2 ans, selon l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Par contre, il y a tout de même une mauvaise nouvelle pour Indiana : le départ de Doug McDermott. Avec ses qualités à l'extérieur, l'ancien des Chicago Bulls ciblait un deal à plus de 10 millions de dollars par an. Et il a bien réussi à l'obtenir avec les San Antonio Spurs : 42 millions de dollars sur trois ans. Un bon renfort pour les Spurs, mais une vraie perte pour les Pacers.

