Derrick Rose, les Knicks le conservent pour 43 millions sur 3 ans

Les New York Knicks avaient une belle puissance financière sur cette Free Agency. La franchise new-yorkaise en a profité pour miser sur Evan Fournier. Mais aussi pour retenir le meneur de jeu Derrick Rose !

Performant depuis son retour en cours de saison l'an dernier, le vétéran a accepté de poursuivre son aventure avec les Knicks. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'ancien des Chicago Bulls a accepté de prolonger à New York pour 43 millions de dollars sur trois ans.

Free agent G Derrick Rose has agreed to a three-year, $43M deal. To return to the New York Knicks, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021