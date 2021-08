Evan Fournier signe aux New York Knicks pour 78 millions !

Evan Fournier et les New York Knicks, ça sentait très bon depuis quelques jours ! Et l'affaire a bien été conclue sur ce début de Free Agency. Depuis plusieurs semaines, la franchise new-yorkaise ne cachait pas son intérêt pour l'international français.

Les deux parties ont rapidement réussi à trouver un accord. Ainsi, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Fournier va signer un contrat de 78 millions de dollars sur 4 ans. A noter que New York va posséder une "team option" sur sa 4ème année.

Free agent Evan Fournier has agreed to a four-year deal that could be worth as much as $78M with the New York Knicks, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021